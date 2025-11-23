Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi olarak hizmete girmeye hazırlanan Aydın Şehir Hastanesi’nde çalışmalar aralıksız sürerken, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve beraberindeki heyet inşaat ve hazırlık süreçlerini yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 140 dönümlük alanda yükselen ve bin 300 yatak kapasitesiyle tasarlanan ve tamamlandığında Aydın’ın sağlık kapasitesini önemli ölçüde arttıracak olan dev sağlık kompleksinin ihtiyaç halinde kapasitesinin bin 500 yatağa çıkarılabileceği belirtiliyor. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde 4 bin 695 personelin görev yapacağı Aydın Şehir Hastanesi’nin günlük 18 ila 20 bin hastaya, acil serviste ise 4 bin vatandaşa hizmet vermesi öngörülüyor. Aylık toplam hasta sayısının yaklaşık 450 bine ulaşması bekleniyor.

Aydın’da ilk kez hizmete girecek spekt tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi üst düzey tıbbi birimlerin de yer aldığı kampüste çalışmalar hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yeni şehir hastanesi kampüsüne taşınacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ziyareti sırasında yataklı servisler, ameliyathaneler, acil servis, poliklinikler, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme alanları ve teknik altyapı bölümlerinde sürdürülen çalışmaları yerinde değerlendirerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Şenkul ayrıca tıbbi cihaz ve malzemelerin sevkiyatı, montaj süreci ve alanlara yerleştirilmesine ilişkin hazırlıkları detaylı şekilde gözden geçirdi.

Aydın Şehir Hastanesi’nin tamamlanmasıyla ilin sağlık altyapısında yeni bir dönemin başlayacağı ifade edilirken, hastanenin açılış hazırlıklarında son aşamaya gelindiği belirtildi.