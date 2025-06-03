Kars’ta, "Bir Kitap Bin Gelecek" Projesi Halitpaşa İlkokulu’na kitap desteği verildi.

Dede Korkut Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yaşar Kop, öncülüğünde Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından yürütülen "Bir Kitap Bin Gelecek" projesi kapsamında anlamlı bir bağış gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde, Kars’ya bulunan Halitpaşa İlkokulu kütüphanesine ilkokul düzeyine uygun toplam bin 200 kitap hediye edildi. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını desteklemek, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, hem öğrenciler hem de okul yönetimi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Prof. Dr. Yaşar Kop, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, eğitimin temel yapı taşlarından birinin kitap olduğunu belirtti.

Kop, "Bir çocuk bir kitapla dünyayı değiştirebilir. Bu projeyle geleceğe yapılan en anlamlı yatırımın eğitim olduğuna bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Proje çerçevesinde kitaplar, gönüllü öğrencilerin özverili çalışmalarıyla toplanarak okul kütüphanesine ulaştırıldı. Eğitim gönüllüsü öğrenciler, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle hem topluma katkı sağlamaktan, hem de mesleki gelişimlerine katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.