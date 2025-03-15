Kars’ta uzun süreden beri eksikliği hissedilen 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Kars Harakani Devlet Hastanesi bünyesindeki 6’sı genel ikisi lokal olmak üzere 8 ameliyathane, erişkin 2. ve 3. basamak yoğun bakımlar, 2. basamak yeni doğan yoğun bakımların zemin yenileme ve tadilat işlemleri tamamlandı. Kars’ta bir ilk olan 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ise düzenlenen törenle açıldı.

Törene Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, İl Sağlık Müdür Vekili Uzmanı Doktor Hüseyin Oruç, Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca, Kars Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doktor Hülya Özer Şahin ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi açıklama yapan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doktor Hülya Özer Şahin, Kars’ta çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğu yeni açılan çocuk yoğun bakım ünitesiyle daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

Her biri ayrı olmak üzere 6 yataklı 2. basamak çocuk yoğun bakım biriminin açılışını yaptıklarını söyleyen Başhekim Şahin Kahramanca ise, "Çocuk yoğun bakım Kars’ta bir ihtiyaçtı. Erzurum veya Van’a sevklerde de zorlanıyorduk. İnşallah sevk sayılarımız da azalacak" diye konuştu.

Kars için çocuk yoğun bakımın önemine değinen Milletvekili Adem Çalkın, "Kars’ın en önemli sorunlarından biri hasta sevkleridir. Ama son 1.5 yıldır sevklerle gündeme gelen bir şehir olmaktan uzaklaştık. Elbette bazı konularda sevkler olacak ama her konuda sevk olmayacak" şeklinde konuştu.

Sevklerin insalara hem maddi, hem de manevi zorluklar yaşattığını kaydeden Vali Ziya Polat, özetle şunşarı söyledi.

"Yıllardır bu şehrin hayali olan çocuk yoğun bakımına kavuşuyoruz. Harakani Devlet Hastanesi, sadece Kars’a değil Ardahan ve Iğdır’a da hizmet etmek zorundadır. Bazı arkadaşlar hatırlamazlar sevk aldığınız zaman sevinirdiniz ama kara kara da düşünürdünüz. Çünkü hem maddi hem de manevi zorlukları vardı, nasıl gideceğiz, nerede kalacağız? diye. Ben de çok çocuklu bir aile evladı ve doktor sıralarında çok beklemiş biri olarak söylüyorum. Ama artık her il de ve ilçede hastanemiz var artık üzerine koya koya gidiyoruz."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı. Vali Polat ve beraberindekiler daha sonra 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ile tadilatı yapılan 6’sı genel ikisi lokal olmak üzere 8 ameliyathane, erişkin 2. ve 3. basamak yoğun bakımlar, 2. basamak yeni doğan yoğun bakımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.