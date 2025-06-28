Kars’ta baraj kapağı kapatıldı, yüzlerce balık su yatağında mahsur kaldı. Mahsur kalan balıklar küçücük göletlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 1 yıla yakın bir süredir Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalardan dolayı dip savağı açık olan Kars Barajı’nın, dip savağı önceki gün kapatıldı. Baraj kapağının kapatılmasıyla birlikte yüzlerce balık su seviyesinin düştüğü alanlarda mahsur kaldı.

Kars Barajı’nın önünden başlayarak Akyaka Şahnalar bölgesine kadar uzanan Kars Çayı güzergahında suyun hızla çekilmesiyle birlikte oluşan küçük göletlerde oksijen seviyesi düştü ve yüzlerce balık sıkıştıkları küçücük göletlerde can çekişmeye başladı.

"Hiç olmazsa biraz can suyu verilmeli"

Baraj kapağının kapatılmasıyla yüzlerce balığın mahsur kaldığını belirten vatandaşlar, "Kars Barajı’nın kapakları tamamen kapatılmış, buradan Akyaka’ya kadar neredeyse su yok. Kars Çayı’nde bir gram su yok. Balıkların dere yatağında yaşam mücadelesi verdiğini gördüm. Hayatta kalma mücadelesi verdiğini gördüm. Bunlara yazıktır, günahtır. Hiç olmazsa biraz can suyu verilmesi lazım, yani bunlar da canlı, tam yumurtlama zamanları, çoğalma, üreme zamanları suyu keserken biraz da insaf edip, can suyu vererek bunları düşünmek lazım" diye konuştu.

Baraj kapağının tamamen kapatılması, yüzlerce balığın mahsur kalmasına neden olurken, ilerleyen süreçte ise suyunun tamamen çekilmesiyle balıklar telef olacak. Yetkililerin kısa sürede yaşanması muhtemel balık ölümlerinin önüne geçmesi bekleniyor.