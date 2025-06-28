Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayarak Bilecik sınırına kadar ulaşan geniş çaplı orman yangınında, yürekleri ısıtan bir kurtarma anı kameralara yansıdı. Alevlerin ortasında mahsur kalan bir köpek, yangın bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

Dün, Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde saat 10.41 itibariyle başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin kontrol alabilmek için yoğun çaba harcadığı yangın, Bilecik sınırına kadar ulaştı. Duman, kavurucu sıcaklık ve alevlerin sardığı ormanlık alanda çaresizce bekleyen bir köpek, Can Arama Kurtarma (CAK) ekibinden bir görevlinin dikkati sayesinde hayata tutundu. Arama kurtarma personeli, yoğun duman ve yanmakta olan otların arasına girerek köpeği kucağına aldı. Ardından hızla güvenli bölgeye taşıdı. Görüntülerde kurtarılan köpeğin bitkin ve korkmuş hali dikkat çekti. CAK personelinin örnek davranışı ise takdir topladı.