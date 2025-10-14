Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde "şok uygulamalarına" kararlılıkla devam ediyor. Eş zamanlı ve sık aralıklarla düzenlenen denetimlerde, suç ve suçluların tespiti, olayların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması hedefleniyor.

Çok sayıda noktanın titizlikle kontrol edildiği uygulamalarda; Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapılıyor. Şüpheli görülen araçlar detaylı bir şekilde aranıyor ve sürücü ile yolcuların üst aramaları gerçekleştiriliyor. Özellikle trafik güvenliğine yönelik bilgilendirmeler yapılıyor, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda sürücülere broşürler dağıtılıyor.

Yetkililer, halkın güvenliğini her zaman öncelik kabul ederek bu uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da asayişi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ederek bu tür denetimlerin kendilerine güven verdiğini ifade ediyor.