Muş’ta 15 yaşındaki engelli Tuana Kaya, evde ürettiği çantaların satışıyla hem ailesine destek oluyor hem de kendi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muş’ta yaşayan 15 yaşındaki doğuştan fiziksel engelli Tuana Kaya, el emeğiyle yaptığı çantalarla aile ekonomisine katkı sağlayarak azmiyle çevresine örnek oluyor. Tuana Kaya, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla öğretmeninin tavsiyesi ile evde kendi imkânlarıyla çanta yapmayı öğrenerek üretime başladı. Renkli ipler ve kumaş parçalarını kullanarak farklı modellerde çantalar hazırlayan Kaya, yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden satışa sunuyor. Ürettiği çantalar rağbet gören Kaya, kazandığı gelirle hem ailesine destek oluyor hem de kendi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaya, 15 yaşında olduğunu ve zamanının büyük bölümünü evde geçirdiğini söyleyerek öğretmeninin kendisine çanta yapmayı öğrettiğini belirtti. Kaya, başlangıçta can sıkıntısıyla denediği bu işi zamanla çok sevdiğini ifade ederek, "Ben de canım sıkıldığı için bir deneyeyim dedim ve zamanla kendi kendime öğrendim. Yaptıkça da para kazanmaya başladım, kazandığım parayla ihtiyaçlarımı karşıladım, hatta bir telefon aldım" dedi.

Çanta yapmayı öğrenmeden önce televizyon izleyerek ve telefonla vakit geçirdiğini anlatan Kaya, o dönemlerde iç huzuru bulamadığını söyledi. Kaya, "Sabah uyanınca öğretmenim geliyor, o gittikten sonra boş kaldığımda çanta yapıyorum. Siparişlere göre iki günde bir çanta yapabiliyorum. Çanta yaparken sevgimi katıyorum, özenle yapıyorum. Yaparken mutlu oluyorum, canım hiç sıkılmıyor. Çanta yapmayı bilmeden önce canım çok sıkılıyordu; sadece televizyon izliyor, telefonla vakit geçiriyordum ama yine de içim huzurlu olmuyordu. Öğretmenim bana çanta yapmayı öğrettiğinden beri sıkıntım kalmadı. Artık canım sıkıldığında hemen çanta yapıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çantaların fotoğraflarını paylaştığını, beğenenlerin sipariş verip satın aldığını söyleyerek, "Annem dışarı çıktığında ben de evde tek başıma kalıyordum. Tek başıma kalınca, annem gelene kadar çanta yapıyordum. Sosyal medya hesaplarım var, yaptığım çantaları orada paylaşıyorum. Beğenenler sipariş veriyor, isteyen alıyor" şeklinde konuştu.

Tuana Kaya, yaptığı ilk çantayı Anneler Günü’nde annesine hediye ettiğini anlatarak, "Bu benim ilk çantamdı, Anneler Günü’nde anneme yaptım. Annem çok zahmet çekiyor, bana çok bakıyor, birçok sıkıntı yaşıyor. O yüzden Anneler Günü’nde ona hediye etmek için bu çantayı yaptım" dedi.

Hayalinin bir gün büyük bir atölye kurmak olduğunu dile getiren Tuana, "Orada modern çantalar üretmek ve benim gibi arkadaşlarıma destek olmak istiyorum. Bu anlamda devletimizin desteğine de ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

Kaya, kendisi gibi engelli arkadaşlarına seslenerek, karamsarlığa kapılmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Buradan benim gibi olan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum: Lütfen karamsar olup eve kapanmasınlar. Ben nasıl çanta üretiyorsam, onlar da farklı alanlarda kendilerini geliştirebilirler" dedi.