Koordinasyonu gerektiren konuların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 4’üncü Dönem Toplantısı yapıldı.

Toplantı; Vali Gökmen Çiçek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; kurum ve kuruluş temsilcileri Kayseri’de yürütülen ve planlanan yatırım ile projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.