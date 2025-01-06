Kars Valiliği bünyesinde vatandaşlara hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne 2024 yılında 6 bin 707 kişi başvuruda bulundu. Yapılan başvuruların yüzde 99,9 sonuçlandırıldı.

“Açık Kapı-Milletin Kapısı” anlayışı ile vatandaş memnuniyet odaklı çalışmalarını sürdürülen Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nce 2024 yılında toplam 6 bin 707 başvuru alındı, başvuruların yüzde 99,92’u sonuçlandırıldı.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nün faaliyete geçtiği 2018 yılından itibaren alınıp sonuçlandırılan başvuru sayısı ise 42 bin 945 oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla hayata geçirilen Açık Kapı Projesi çerçevesinde Kars Valiliği bünyesinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürüyor.

Valilik giriş katında hizmet vermeye devam eden Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne bizzat gelerek veya elektronik ortamda yapılan vatandaş başvuruları açık kapı sorumluları tarafından elektronik sisteme kaydedilip konusu gereği ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilerek 7 iş günü içinde cevaplandırılıyor. Ayrıca başvuru sahibine SMS yoluyla bilgilendirme de yapılıyor.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nde yine belirli periyotlarla Vali Ziya Polat’ın Başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu Açık Kapı Halk Günü Toplantıları düzenleniyor. Toplantılarda vatandaşların Polat’a yüz yüze ilettiği istek ve önerileri ilgili kurumlara sevki ve takibi yapılıyor. Başvurulara hızlı bir şekilde çözüm sağlanıyor.