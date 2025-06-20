DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Selçuk Aslan, Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesinde tedavi gören öğrencilerin karnelerini verdi. Öğrenciler karne sevincini hastane odalarında yaşadı.

Vali Aslan, karne döneminde sağlık sorunları nedeniyle hastanede geçirmek zorunda kalan öğrencileri odalarında ziyaret ederek karnelerini takdim etti. Karnelerini Vali Aslan’ın elinden alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, aileleri de duygusal anlar yaşadı.

Vali Selçuk Aslan, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.