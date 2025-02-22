Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Sağrakçı Mahallesi’nde yaşanan su problemini ortadan kaldırmak için 5 kilometrelik terfi hattı döşeme çalışmasına başladı. Ekipler, Sıdan Dağı’nın eteklerinde 1000 metre rakımdaki doğal kaynak suyunu mahallenin içme suyu şebekesine bağlayacak. Kar ve buzla kaplı arazide çalışmalarını sürdüren MASKİ, bir mahalleye daha yeterli su ulaştıracak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde alt yapı yatırımları ile geçmişten gelen sorunlara çözüm üretiyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar’ın Sağrakçı Mahallesi’nde de ekiplerin özverili çalışmaları sürüyor. MASKİ, mahallede yaşanan su problemini çözmek için Sıdan Dağı’nın eteklerinde yer alan doğal kaynak suyunun içme suyu şebekesine bağlantısı için 5 kilometre hat döşüyor. Çalışma tamamlanınca, Sağrakçı sakinlerinin tankerle su ihtiyacını karşılama dönemi de son bulacak.

Mahalle Muhtarı Mesut Atasoy, mahallesi için çok önemli bir çalışmanın Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek öncülüğünde başlatıldığına dikkat çekerek, "Şu anda 1000 metre rakımda Sıdan Dağı’nın eteğindeyiz. Doğal kaynak suyumuz vardı. 2019 ile 2024 yılları arasında getirememiştik. Ferdi Başkan göreve geldiğinde çalışmalara başlandı. En kısa zamanda suyumuzu bu karda, yağmurda getirmek için çalışıyorlar. 5 bin metre terfi hattımızı içme suyu şebeke hattımıza bağlamış olacağız. Ferdi Başkanıma çok teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakini Muharrem Akıncı, "Suyumuz yetersiz geliyordu. Bulaşıkta, banyoda herhangi bir ihtiyaçta su yetersizdi. Çok iyi olacak. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Mehmet Atasoy da "Suyla ilgili her çeşit sıkıntımız var. Yetersiz geliyor ya da Belediye tankerle su getiriyor. Suyun tadı bozuluyor. İçemiyoruz. Çamaşır makineleri için yetersiz geliyor, makinelerimiz bozuluyor. Anlatmayla bitmez. Biz, bu çalışmadan çok memnun olacağız. Öyle gözüküyor" diye konuştu.

Muhammet Akcan ise "Suyla ilgili çok mağduriyetler yaşadık. Çünkü özellikle yazın su hiç yetmiyordu. Eli sopalı, değnekli yaşlılarımız dahi kaynak suyumuz var içme suyunu oradan evine temin ediyor. Bu doğal kaynak suyu mahallemize gelince rahatlığa kavuşacağımıza inanıyoruz" dedi.