İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde Hatay’daki depremzede çocuklara moral ve destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası’nın İstanbul Etabı tamamlandı.

Ramazan Ayı’nın ilk gününde kardeşlik ve paylaşmak duygularının arttığı bu günlerde genç yürekler, Hatay’daki depremzedeler için parkede ter döktüler. İstanbul’da 4 ilçeden toplam 12 takımın katıldığı turnuvada Fatih İstanbul Erkek Lisesi 1.’liği, Eyüp Hisar Koleji 2.’liği ve Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi de 3.’lüğü elde etti.

Turnuva’nın açılış seremonisini İstanbul ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlyas Karsavran, Basketbol Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Turgut Paşalı ve eski milli basketbolcu Furkan Aldemir gerçekleştirdi.

Furkan Aldemir yaptığı konuşmada Ramazan Ayı’nın ilk gününde böylesine anlamlı bir organizasyonda yer aldığı için çok mutlu olduğunu, gençlerin bu tür spor aktivitelerinin içinde yer almasının ülkenin geleceği için bir hayli önem arz ettiğini ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini iletti. Gençlerle bir de gösteri maçı gerçekleştiren Furkan, Hatay’daki Final etabını da merakla takip edeceğini ve depremzede bölgesindeki gençlere destek sağlamak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Turnuvanın Hatay’daki Final Etabı 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.