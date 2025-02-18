Sivas’ta uzay istasyonuna olan benzerliği ile dikkat çeken ‘Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi’, birçok hastanın derdine deva oluyor. Kış aylarında artan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı etkili bir tedavi yöntemi olan bu ünite ile hastalar kısa sürede sağlığına kavuşuyor.

Yara, yanık, görme ve işitme kaybı gibi rahatsızlıklara karşı kullanılan ‘Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi’, kış aylarında artan karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına karşı da kullanılıyor. Yüksek basınçlı kabinde yaklaşık 2 saat boyunca saf oksijen verilen hastalar, kanlarındaki oksijen miktarının artırılması yolu ile tedavi ediliyor. Tıbbi kıyafetlerini giyerek 12 kişilik kabine giren hastaları, yüksek basınç ve saf oksijen ile tedavi ediliyor. Yaklaşık 2 saat kesintisiz süren tedavi süresince içeriden hemşire, dışarıdan ise kameralar yardımı ile izlenen hastalar, uzman doktorların belirlediği seanslar süresince tedaviden ücretsiz yararlanıyor.

Tedavi ünitesi ile ilgili bilgiler veren Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Soner Uludağ, "Burası Hiperbarik oksijen tedavisini uyguladığımız ünite. Hiperbarik oksijen tedavisi, basınç odası diye tabir ettiğimiz kapalı alan içerisinde yüksek basınçla yüzde yüz oksijen tedavisi olarak özetleyebiliriz. Hastalarımız, burada tedavilerini oksijen maskesi veya benzeri aparatlarla oksijeni soluyarak almaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisinin genel kullanım alanlarına değinecek olursak, özellikle halk arasında bilinen şeker hastalıkları ve damar tıkanıklığına bağlı iyileşmeyen yaraların tedavisinde sıklıkla kullandığımız bir yöntemdir. Ani işitme ve görme kaybı gibi acil tıbbi durumların tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisini etkin bir şekilde kullanmaktayız. Sivas genelinde değerlendirmede bulunacak olursak, özellikle bu bölgede karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz halk arasında soba zehirlenmesi olarak tabir edilen durumlarla kış aylarında sıklıkla karşılaşmaktayız. Hastaların klinik ciddiyeti değişmekle birlikte kış aylarında ciddi seyredebilen vakalarda artış olduğunu bilmekteyiz" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde etkin kullanılıyor

Hiperbarik oksijen tedavisinin karbonmonoksit zehirlenmelerinde güvenli bir şekilde kullanılabildiğini ifade eden Uludağ, "Kalp dokusu ve sinir sistemi dediğimiz ciddi olabilen vakalarda karşımıza kötü klinik tabloları çıkabilmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesi tedavisinde gözümüze çarpan ana ajan, oksijen tedavisidir. Kısa sürede yüksek basınçlı olarak uygulanan Hiperbarik oksijen tedavisi, hastanın kanında çözülmüş oksijen düzeyini çok yüksek seviyelere çıkarabilmektedir. Karbonmonoksit dediğimiz zehirli gazı, vücuttan bir an önce uzaklaştırılmasında ve ciddi sekel bırakabilecek organlardaki hasarı önlemek adına acil tedavide önemli bir ajan olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisi ile izlediğimiz karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastalarımız da tedavi süreci ve seans sayıları hastanın klinik takibine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bizlerde bu değerli tedaviyi karbonmonoksit zehirlenmesi açısından sıkıntılı bir bölge olan Sivas’ta ve Sivas Numune Hastanesi’nde sürdürmekteyiz" dedi.