Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde birkaç kişi ile bir kadın arasında yaşanan tartışmanın, kadının Türk bayrağını kesmeye çalışmasından çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi’ndeki bir adam ve kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti. Olayın öncesine ait görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde kadının yol kenarında asılı Türk bayrağını kesmeye çalıştığı ve çevredekilerin kadına tepki gösterdiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise yine cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kadının zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi.