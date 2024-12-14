Karadeniz’in hırçın dalgaları Trabzon’daki yürüyüş yolunda zarara neden oldu.

Trabzon’da rüzgar ve fırtına dev dalgalara neden oldu. Dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına sonucu Karadeniz’in hırçın dalgaları Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sahildeki yürüyüş yoluna zarar verdi. Faroz kısmında dalgaların getirdiği çöpler sahilde çirkin görüntü oluşturdu. Trabzon’da vatandaşların en çok tercih ettiği yerler arasında yer alan yürüyüş yolunun bazı bölümlerinde sökülmeler meydana geldi. Yürüyüş yolunda dalgaların zarar verdiği kısımların yapılacak yeni çalışma ile yenileceğini belirtildi.