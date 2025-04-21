Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, "Yeşilyurt’un kalbi olan bu bölge, 25 aydır çözümsüzlüğe terk edilmiş durumda" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve beraberindeki heyet Yeşilyurt ilçesinde mahalle sakinleri ve esnaflarla buluşarak sıkıntıları dinledi. Karademir, yaptığı açıklamada, deprem sonrası geçen zamana rağmen bölgede herhangi bir çalışma yapılmamasını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu.

Karademir konuşmasında, "Bugün MAGİNDER ailesi olarak Malatya’mızın kadim ilçesi Yeşilyurt’un merkezindeyiz. Eski adıyla Çırmıhtı dediğimiz bu merkezdeyiz. Bugün burada esnafımızı ziyaret ettik, 530 vatandaşımızla sohbet ettik, şehrimizin sorunlarını konuştuk, onların dertlerini dinledik ve dinlemeye devam edeceğiz. Şu an bulunduğumuz yer Lezzet Caddesi. 6 Şubat öncesinde bu şehrin en gözde, en canlı, en çok ziyaret edilen yerlerinden biriydi. Gastronomi ve kültürel turizmin can damarıydı. Zaten bir tarihi var buranın. Kirazıyla, kültürüyle, gastronomisiyle bize fazlasıyla katkı sağlayan bir merkez burası. Ama görüyoruz ki 6 Şubat’tan sonra, üzerinden yaklaşık 25 ay geçmesine rağmen bu caddede herhangi bir çalışma yok. Şehir meydanında, semt meydanında, Yeşilyurt’un merkezinde bir çivi dahi çakılmamış. Binalar atıl şekilde bekletiliyor. Bu da gerçekten Malatya’mızı üzüyor. Biz bu şehrin yeniden düzelmesini, ayağa kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu belirsizlik halkı göçe zorluyor"

Kararsızlık ve ilgisizlik nedeniyle halkın umutlarını kaybettiğini belirten Karademir, "En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu şehirdeki belirsizlik insanlarımızın moralini bozuyor, onları göçe zorluyor. Yeşilyurt bizim için çok kıymetli. Burası şehrin hafızası. Kirazıyla, doğasıyla, kültürüyle hatıralarımızın olduğu bir yer. Bugün ise terk edilmiş durumda, bu bizi derinden yaralıyor" dedi.

"Yöneticileri göreve davet ediyoruz"

Malatya’nın yeniden ayağa kalkması ve marka şehir haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Karademir, "Seçtiğimiz yöneticilerden artık somut adımlar bekliyoruz. 6 Şubat’ın yaralarını birlikte sarmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi buraya davet ediyoruz. Gelsinler, bu manzarayı yerinde görsünler" diyerek çağrıda bulundu.

Vatandaşlardan teşekkür ve destek

MAGİNDER heyetinin ziyareti mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir, "Uzun zamandır buraya kimse uğramıyordu. Karademir başkanımızın gelip bizi dinlemesi moral oldu. Yanımızda olduklarını hissettik" derken, bir başka mahalle sakini ise, "Bizi unutmadıklarını görmek umut verici. Allah razı olsun. Bu ziyaret bize güç verdi" ifadelerini kullandı.