Aydın’ın Karacasu ilçesi Görle Mahallesi’nde belediye ekiplerince yürütülen istinat duvarı çalışmaları tamamlandı.

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Görle Mahallesi’nde Karacasu Belediyesi tarafından başlatılan yol istinat duvarı yapım çalışmaları başarıyla tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte, mahalledeki yol güvenliği artırılırken, muhtemel toprak kaymalarının da önüne geçilmesi hedeflendi. Belediye ekiplerinin özverili ve aralıksız çalışmaları sayesinde proje kısa sürede tamamlandı. Yapılan çalışmayla hem mahalle sakinlerinin güvenliği sağlandı hem de ulaşım konforu artırıldı. İlçenin farklı noktalarında benzer çalışmaların süreceğini belirten Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Görle Mahallemizde yürütülen yol istinad duvarı yapım çalışmaları tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.