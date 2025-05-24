Hatay’da polis memuru tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik bilincini küçük yaşlarda çocuklara aşılamak için yola çıkan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Tayyar Benden, eşinin de öğretmen olması dolayısıyla sıklıkla öğrencilerle bir araya geliyor. Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla trafik polisi Benden, Kırıkhan ilçesinde bulunan Karataş İlkokulunda çocuklara trafik eğitimi verdi. Eğitimde çocuklara trafik insan hayatındaki mal ve can güvenliğine değinen Benden, çalışmasıyla takdir topladı.