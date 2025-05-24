Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezindeki sokak ve kafelerde ‘SİBERAY’ ve ‘UYUMA’ uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, uygulamalara ilişkin broşür dağıttı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, 21-23 Mayıs tarihleri arasında çarşı merkezinde kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşlara çeşitli konularda farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Etkinlik çerçevesinde telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulayan ekipler, ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘SİBERAY’ projesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ‘Geleceğini Uyuşturma (UYUMA)’ uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaptı. Çarşı merkezindeki kafeler ile sokaklarda gerçekleştirilen bu faaliyetlerde, vatandaşlara ‘Telefon Dolandırıcılığı’ , ‘SİBERAY’ ve ‘Geleceğini Uyuşturma (UYUMA)’ broşürleri dağıtan Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirttiler.