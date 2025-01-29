Aydın’ın Karacasu ilçesinde çalışmalarına devama eden belediye ekipleri, Yenice Mahallesi’ndeki yabani otları ilaçladı.

Karacasu Belediyesi, ilçe genelindeki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, Yenice Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Mahalle genelindeki park, bahçe ve mezarlıkları gezen ekipler, yeşil alanlardaki yabani otları ilaçladı. Yaz hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmaların ilçe genelinde süreceği öğrenilirken konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Ekiplerimiz, yaz mevsimi hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde yabani ot mücadelesine başladı. Mezarlıklar, yeşil alanlar, yol ve kaldırım kenarlarındaki yabani otlar ilaçlanıyor. Belirlenen program dahilinde ilçe merkezimiz ve tüm mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri yer aldı.