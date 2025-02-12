Aydın’ın Karacasu ilçesinde devam eden alt yapı çalışmaları kapsamında bölgeye getirilen beton büzler yer altına indirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile alt yapı çalışmalarına devam eden Karacasu Belediyesi, son olarak Ataeymir Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince biriken yağmur sularının tahliye edilerek yolların bozulması önleyen ve su baskınlarının önüne geçen beton büzlerin yer altı montajını gerçekleştirdi. Çalışmalarla ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun destekleriyle Ataeymir Mahallemizde altyapı çalışmaları kapsamında beton büz yatırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na yürekten teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.