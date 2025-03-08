Karacasu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen 40 adet çöp konteynerini teslim aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Karacasu Belediyesi’ne 40 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi. İlçeye gönderilen konteynerleri teslim alan belediye ekipleri, konteynerleri belirlenen noktalara yerleştirerek hizmete sunacak. Belediye tarafından yapılan açıklamada, hibe edilen çöp konteynerlerinin ilçenin temizlik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen 40 adet çöp konteynerini teslim almıştır. İlçemizin temizlik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacak olan bu destek için Türkiye Belediyeler Birliği’ne teşekkür ederiz. Karacasu’muza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.