Zonguldak’ta iki karaca, kar nedeniyle adeta beyaz örtüsünü giyen ormanda gezinirken amatör kamera tarafından kaydedildi.

Devrek ilçesinde, kış güzelliğini görüntülemek için Göldağı mevkisine giden bir grup, ormanda gezinti yaparken iki karacayı fark etti. Doğa severler, bu özel anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kayıtlarda, karacaların bir süre bölgede dolaştığı ve daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Karaca ve doğa severlerin karşılaşması, doğanın içinde saklı güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.