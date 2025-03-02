Kastamonu’nun Cide ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ormanlık alanda ilerlemeye çalışan domuz sürüsü, havadan görüntülendi.

Kastamonu’nun Cide ilçesi Hamitli köyünde yaşayan Metin Hurma, karla kaplanan ormanlık alanı dron ile görüntülemek istedi. Bu sırada domuz sürüsüyle karşılaşan Metin Hurma, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ormanda yürüyen domuzları havadan görüntüledi. Karlar arasında ilerlemeye çalışan domuzlar bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Domuzların karda ilerlemekte güçlük çektiğini ifade eden Metin Hurma, "Cide’nin ormanlarını çekebilmek için dronu kaldırdığımda domuz sürüsüne denk geldim. En önde en büyükleri karlı havada yolu açıyor, bu yılın ya da bir önceki yılın yavruları onu takip ediyor ve yollarına devam ediyorlar. Bir süre domuzları karlı ormanda ilerlerken çekmek nasip oldu. Zaten çok da hızlı gidemiyorlar. Bu kar tabakasının altında bulmaya çalıştıklarını bulabildikleri kadarını yiyip hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yükseklerde çok daha fazla kar var. Dolayısıyla köylere doğru inildikçe kar kalınlıkları daha da azalıyor. Domuzlar da köyün eteklerinde dolaşarak karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Karla mücadele ediyorlar" dedi.