Karabük’ün Eflani ilçesinde kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi, iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

Çamaşır makinesi alev aldı, kadın dumandan etkilendi Çamaşır makinesi alev aldı, kadın dumandan etkilendi

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Candaroğulları Mahallesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kabahatler Kanunu’na muhalefetten şahıslara toplam 36 bin 988 lira idari ceza uygulanırken, 2 bin 450 TL ile iskambil kağıtları ve oyun fişine el konuldu. İş yeri sahibi hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: iha