Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Mustafa Uygur ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda il 1’ncisi oldu.

Bozüyük’te gerçekleştirilen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasına katılan Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Mustafa Uygur il birincisi oldu. Uygur, Bursa’da yapılacak olan bölge finallerinde Bilecik’i temsil edeceği belirtildi.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, öğrenci Uygur’un üstün başarısından dolayı tebrik ederek, "Hafızlığı üzerinde büyük emeği olan Bilecik Müftülüğü Osmanlı Hafızlık Kuran Kursu hocalarımız başta olmak üzere emeği geçen Okul Müdürü Muhammet Ali Özer’e, öğretmenlerimize, ailesine teşekkür ederiz. Bölge Finallerinde Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Mustafa Uygur’a başarılar diliyoruz” dedi.