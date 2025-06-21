Karabüklü klasman futbol hakemi Mustafa Hakan Belder Üst Klasman Terfi Kursu’na davet edildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-2026 futbol sezonu öncesi Üst Klasman Gözlemciliği, Klasman Hakemliği ve Klasman Yardımcı Hakemliği’ne terfi edecek adayların listesini açıkladı.

22-23-24 Haziran tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kursa katılacak isimler arasında klasman hakemi Mustafa Hakan Belder de yer aldı.

2012 yılında hakemliğe başlayan Belder, 8 yıldır klasman hakemi olarak görev yapıyor. Şu ana kadar TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarında hakem, TFF 1. Lig’de ise dördüncü hakem olarak sahada yer aldı. Aynı zamanda VAR (Video Yardımcı Hakem) sertifikasına da sahip olan Belder, 6 üst klasman karşılaşmasında AVAR(Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı.

Mustafa Hakan Belder, terfi kursunu başarıyla tamamlaması halinde Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında görev alabilecek.