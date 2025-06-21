Hatay’da Yüksek Öğretim Sınavı’nın ilk maratonu olan TYT’ye 31 bin 656 aday katıldı. Sınava geç kalan ve sakin haliyle kapıya gelen bir aday, görevlinin ‘3 dakika geç kaldın, giremezsin’ demesiyle sınav merkezinden ayrıldı.

Hatay’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı 7 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Cumartesi sabah yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) oturumuna 47 bin 424 aday katıldı. Adaylar ve aileleri sabahın ilk saatleriyle birlikte okullara akın ettiler. Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Taipei Dostluk Anadolu Lisesi’nde yoğunluk yaşandı. Saatlerin 10.00’u göstermesiyle kapılar kapandı ve sınav başladı. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda son dakikalarda yetişenler olduğu gibi geç kalan ise sınava alınmadılar. Üniversite sınavına son anda yetiştiğini düşünen adayın, kapıların kapandığı halde sakin bir şekilde davranması dikkat çekti. Sakin halleriyle kapıya gelen adayın, görevlinin ‘3 dakika geç kaldın, giremezsin’ demesiyle aday salına salına geri dönerek sınav merkezinden ayrıldı.

Sınav esnasında hava sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıysa adaylara ve kendilerini bekleyen ailelerine ter döktürdü.