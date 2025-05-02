Karabük Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını koruma amacıyla kent genelindeki 11 dere yatağında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, dere yataklarında biriken çamur, atık ve yabancı maddeler temizlenerek suyun doğal akışı yeniden sağlandı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kötü koku ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen temizlikle, taşkın riskinin azaltılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi.

"Temiz çevre, sağlıklı gelecek demektir"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çevre korumanın belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Belediyecilik sadece yol yapmak, altyapı kurmak değil; aynı zamanda çevreyi korumak, doğayı temiz tutmaktır. Kentimizdeki dere yataklarının sağlıklı bir ekosisteme sahip olması için düzenli aralıklarla temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kötü koku ve görüntü oluşumunu engellemek için bu çalışmalara öncelik verdik. Temiz çevre, sağlıklı gelecek demektir. Bu çalışmalarla sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Hemşehrilerimizden de çevremizi birlikte korumak ve temiz tutmak için duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Karabük Belediyesi, kent genelinde dere yatakları, kanallar ve su yollarında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla çevre sağlığına ve doğal yaşamın korunmasına katkı sunmaya devam ediyor.