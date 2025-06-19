Karabük Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda geleneksel hâle getirdiği Sünnet Şöleni organizasyonunun 2025 yılı başvuru sürecini başlattı.

Etkinlik çerçevesinde çocuklara uzman sağlık personeli eşliğinde, hijyenik şekilde ve tamamen ücretsiz sünnet hizmeti sunulacak.

Programa katılacak çocukların 6 yaş ve üzerinde olması ve sünnete engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerektiği, kontenjanın 40 kişiyle sınırlı olduğu, sünnet kıyafetleri ve organizasyona dair tüm hizmetlerin Karabük Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Sünnet Şöleni ile ilgili olarak, "Çocuklarımızın bu özel gününde onların yanında olmak, sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda köklü bir geleneği yaşatma kararlılığımızın göstergesidir. Sağlık ve güvenlik ön planda tutularak hazırlanan bu program, Karabük’te toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğidir" dedi.

Vatandaşların detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Karabük Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (KAMER) ile iletişime geçebileceği veya Hemşehri İletişim Merkezi’ni arayabilecekleri duyuruldu.