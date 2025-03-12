Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, artık denizlerin altından da hedefini vuracağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor.

Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyeti, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulandı.

Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından paylaştı.

Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, artık denizlerin altından da hedefini vuracak! ????????Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi.… pic.twitter.com/9MSXbQncU6— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) March 12, 2025

Prof. Görgün, denizaltından ateşlenen ATMACA'nın başarıyla uçuşunu gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu büyük başarıda emeği geçen Başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mızın kıymetli personeline, Roketsan’ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor" dedi.