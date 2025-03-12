Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, artık denizlerin altından da hedefini vuracağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor.

Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyeti, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulandı.

Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Prof. Görgün, denizaltından ateşlenen ATMACA'nın başarıyla uçuşunu gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu büyük başarıda emeği geçen Başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mızın kıymetli personeline, Roketsan’ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor" dedi.

Kaynak: İGF