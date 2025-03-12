Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayına özel çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Ramazan ayı çerçevesinde Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen çocuk etkinlikleri sürüyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar için birbirinden eğlenceli atölye, tiyatro ve oyunlar gerçekleştiriliyor.

Çocukların el becerileri gelişiyor

Yapılan etkinliklerde zeka oyunları, ahşap boyama, kodlama, ritim, uydu maket yapımı gibi çocukların becerilerini geliştirmek için gerçekleştirilen atölye çalışmalarının yanı sıra, Osmanlı’dan günümüze uzanan Ramazan klasikleri arasında yer alan Geleneksel Türk gölge oyunları ve orta oyunları da sahneleniyor.

Çocuklar keyifli dakikalar yaşıyor

Oyuncu Ateş Fatih Uçan’ın yönettiği oyunlarla çocuklar keyifli dakikalar geçiriyor. Sahnelenen oyunlarda Kavuklu’nun neşeli halleri, Hacivat ile Karagöz’ün eğlenceli atışmaları, İbiş’in sakarlıkları ve Nasrettin Hoca’nın bilgece esprileri, minik izleyicilere kahkaha dolu dakikalar yaşatıyor.