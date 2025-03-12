Çankırı’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 104.yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü, anlamlı bir törenle kutlandı.

Çankırı’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununun sergilenmesiyle son buldu.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, çeşitli protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.