Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 3 ev ve 4 samanlık, alevlere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi Şahin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birbirine bitişik halde olan Rasim K., Muhittin Y. ile Recep D.’ye ait evlerde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki samanlıklara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.