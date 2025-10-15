Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda dereceye giren projeler belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehirler kategorisinde ’Elektronik Gemi Denetim Sistemi’ ile ödülün sahibi oldu.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent ve dünya bırakmak için çevre ve doğa dostu projelere büyük önem veren ve sayısız proje gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla farklı kurum ve kuruluşlardan 26’ncı çevre ödülünü kazanarak başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu yıl 15’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda 49 belediye, 96 projeyle yarıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Akıllı Şehirler kategorisinde ‘Elektronik Gemi Denetim Sistemi’ ile ödüle layık görüldü.

Ödül; Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Deveci, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Burçin Özkan Uysal ve Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Büşra Özdemir’e takdim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Uluslararası Yeşil Bayrak ödülünün hemen ardından yeni bir çevre ödülü daha almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Özdemir, "Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 147 üye belediyesi tarafından 96 projenin yarıştığı ve çok önemli bir isimlerden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda Akıllı Şehirler kategorisinde Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile bu ödülü almaya hak kazandık. Muhittin Böcek Başkanımız adına bu ödülü alıyorum. 26’ncı çevre ödülümüz oldu gururlanıyorum. Kısa bir süre önce de Yeşil Bayrak ödülünü almıştık. Bu ödül ile başarımızı taçlandırdık. Muhittin Böcek Başkanımızın göreve geldiği ilk günden beri uyguladığı çevre, deniz ve doğa dostu projelerin tek tek ödülünü toplamaktan gurur duyuyoruz. 2023 yılında gemi kaynaklı deniz kirliliğinin kontrolünde çığır açan Türkiye’de ilk ve tek olan "Elektronik Gemi Denetim Sistemi’ni hayata geçirmiştik. Biz bu projenin kapasitesini geliştiriyoruz. Hedefimiz tüm Antalya kıyılarımıza uygulamak. 2025 çevre başkenti ilan edilen Antalya’mızın geleceği için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.