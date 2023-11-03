Sinop’ta 2019 yılında yakalandığı lenf kanserini atlatan 68 yaşındaki Turhan Oğuz, baba mesleği olan ahşap tekne yapımına devam ediyor.

Kardeşi ve yeğeni ile birlikte kendilerine ait atölyede tekne yapan Turhan Oğuz, 2019 yılında lenf kanseri olduğunu öğrendi. Uzun bir tedavi süreci yaşayan Oğuz, zorlu günleri atlattı. Hastalığından dolayı tekne yapımı işine ara veren Oğuz, iyileştikten sonra çok sevdiği tekne yapımına devam etmeye karar verdi. Babasıyla birlikte 7 yaşından bu yana tekne yapımının içinde olan Oğuz, hastalık sürecinde ümitsizliğe düştüğü zamanların olduğunu fakat deniz ve tekne yapımına olan aşkının ona dayanma gücü verdiğini belirtti. Tekne yapımına eskisi gibi devam eden Oğuz, yeni teknesinin 1 yıla kadar hazır olacağını söyledi.

Tekne yapımı hakkında bilgiler veren Turhan Oğuz, “Uzun yıllardır baba mesleği olan bu işi yapıyoruz. Kardeşim ve yeğenim ile hep birlikte çalışıyoruz. Dünyada fiber türü tekneler var, metal ve ahşap tekneler var. Biz ahşap türünün lamine sistemini yapıyoruz. Lamine sisteminde yapmaktaki maksadımız; masif bir çalışma yapsaydık, 30 tane ağaçtan 1 tekne yapacaktık. Lamine yaparak 15 ağaçtan 1 tekne yapıyoruz. Ağacı da yaşatmamız lazım ki biz de yaşayalım” dedi.

Hastalık sürecini anlatan Oğuz, yaptığı açıklamada, “Bir lenfoma kanseri geçirdim. Yaklaşık 3 yıla yakın oldu. Halen kontrollere gidiyorum. Çok şükür atlattım. Şu an vücudumda hiçbir şey yok. Fakat artık yaşlandık. Yaşlandıktan sonra vücut eskisi gibi değil. Allah kimseye vermesin böyle bir hastalığı. Bu hastalık bugün geçti, yarın olmayacak diye bir şey yok fakat şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum” diye konuştu.

Talaşın içinde çok uyudum

Tekne yapmanın kendisi için vazgeçilmez bir şey olduğunu vurgulayan Oğuz, “Biz Sinoplu olarak denizden vazgeçemiyoruz. Denizi çok seviyoruz. Bir de alışkanlıklar var. Ben 7 yaşında talaşın içinde büyüdüm. Rahmetli babam, abilerim çalışırdı, ben talaş dökerdim. Talaşın içinde çok uyuduğumu bilirim. Bu alışkanlıklardan vazgeçemiyorsun. Biz evde de oturamıyoruz. İlla ki bir şeyler yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

Teknenin son durumu hakkında bilgiler veren Oğuz, “Şu anda teknenin iskeletini bitirdik. Güçlendirici kuşakları atıyoruz. Kemer altı direklerini koyuyoruz. Sonrasında güverteyi inşa edeceğiz. Daha sonra üst güvertenin çalışmalarına başlayacağız. Tekne 15 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde. Yapımı aşağı yukarı 1 sene sürüyor. Bunu 1 yılda bitireceğiz. Mayıs aylarında kızağı olan bir arkadaşımız var. Buraya gelecek vinç vasıtasıyla bindireceğiz. Demirci köyünün altında denize indireceğiz” ifadelerini kullandı.