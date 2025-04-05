Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, Alifakı yolu üzeri cezaevi istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, E.I. idaresindeki 01 plakalı kamyon seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Savrulan kamyon devrildi, sürücü kabin içerisinde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.