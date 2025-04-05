Kepez Belediyesi, Kariyer ve İstihdam Günleri kapsamında iş arayan ve staj yapmak isteyenleri 60’dan fazla firmayla buluşturuyor. Kariyer ve İstihdam Günleri, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 9-10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, iş arayanları ve staj yapmak isteyenleri yine Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla bir araya getiriyor. Kepez Belediyesi, Kariyer ve İstihdam Günleri kapsamında bu sefer iş arayan ve staj yapmak isteyenler için büyük bir buluşma düzenliyor. Alanında lider 60’dan fazla firmanın katılacağı Kepez’in Kariyer ve İstihdam Günleri, 9-10 Nisan tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İş arayan ve staj yapmak isteyenler, sektörün en iyileriyle kariyer yolculuğuna çıkma şansını yakalayacak. Bu büyük buluşmayla insanlar, Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla kariyerlerini ileriye taşıma, yeni fırsatlar keşfetme ve iş dünyasının dinamikleri hakkında bilgi alma şansı yakalayacak.

Kepez Belediyesi’nin İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, sayesinde iş arayanlar kapı kapı dolaşıp iş aramak zorunda kalmazken, işverenlerde istedikleri kriterlere uygun elemanlara rahatça ulaşabiliyor. Kepez Belediyesi’nin iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren istihdam hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi’ne başvuruda bulunması gerekiyor.