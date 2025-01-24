Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 28,52 artırılarak güncellendi. Kamu İhale Kurumu'nca belirlenen yeni oranlar, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Kamu İhale Kanunu’nda yer alan eşik değerler ile parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık 2024 dönemi için açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınarak yüzde 28,52 oranında artırıldı ve güncellenmiş şekilde duyuruldu.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yürürlükte olacak mevcut eşik değerler ile parasal limitler, 1 Şubat 2025 - 31 Ocak 2026 döneminde uygulanacak yeni eşik değerler ile kıyaslandığında yüzde 28,52 oranında bir artış gösterdiği kaydedildi.

Tebliğ, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle oldu:

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