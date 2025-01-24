Muğla’nın Datça ilçesinde, Demeter heykeline yönelik gerçekleştirilen saldırı kınandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından Datça Yat Limanı’nda yer alan Demeter heykeline boyalı saldırı gerçekleştirildi. Datça Belediyesi saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın sorumlularının tespit edilmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca, heykelin en kısa sürede onarılacağı duyuruldu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sanata ve kültürel değerlere yönelik bu tür çirkin saldırılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” denilerek, bu tür vandallıklara karşı toplumun kültürel değerlerini koruma konusunda kararlı oldukları ifade edildi.