Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan hazarlarında hareketlilik başladı. Muğla’nın en büyük hayvan pazarlarından birisi olan Bayır Hayvan Pazarında da hareketlilik artı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını ziyaret ederek sağlık ve hijyen kontrollerini yerinde inceledi. İl Müdürü Baydar, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için denetimlerin aralıksız olarak süreceğini belirtti.

Muğla bölgesindeki hayvan pazarlarında üreticilere, hayvanla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecekleri ‘Tarım Cebimde’ uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.