Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Müzik Topluluğunun organizasyonluğunda, TÜRK pop müziğinin güçlü sesi, yorumcu ve besteci, dizi film oyuncusu Keremcem Dürük öğrencilerle söyleşide buluştu.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde müzik ve kariyer üzerine söyleşi gerçekleştiren sevilen sanatçı Keremcem, öğrencilere müziğin püf noktasını anlattı. Muğla’nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Keremcem, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

Konser vermek için geldiği Muğla’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde bulunmanın çok kıymetli olduğunu söyleyen sanatçı, mutluluğunu ifade etti. Samimi bir sohbet havasında geçen etkinlikte, MSKÜ’lü öğrenciler Keremcem ile fotoğraf çektirme fırsatı da buldu.