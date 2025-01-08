Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi kampüsüne ulaşımı sağlayan yolda önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları ile daha modern ve estetik bir görünüme kavuşan orta refüjler büyük beğeni topladı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi kampüsüne ulaşımın sağlandığı yolun orta refüjünde kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Necmi Hoşver Caddesi ile Teknopark Caddesi’nde yürütülen çalışmalarla, bin metrelik yol güzel bir görünüme kavuştu.

Çalışmalar kapsamında, 45 metreküp baskı beton uygulaması yapılırken, 250 metrekare dolamit taş serimi gerçekleştirildi. Yeşil alan düzenlemeleri de göz ardı edilmedi. Yol boyunca 85 adet spiral ve top leylandi ağacı dikimi yapılırken, 4 bin adet alev çalısı bitkisi de ekildi.

Düzce Üniversitesi’ne ulaşım sağlayan yol, bu düzenlemelerle daha yeşil, estetik ve modern bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar vatandaşlar ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.