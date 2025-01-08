Sakarya Büyükşehir Akademi, 6 farklı branşta kurduğu 8 atölyede 200 kursiyere eğitimler sunduğu programlar tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi atölyelerinde 8 hafta süren eğitimler tamamlandı. Büyükşehir, açtığı akademide Sakarya’da tarihe, sanata, şiire, sinemaya ilgili olan yüzlerce kişinin buluştuğu eğitimlerle sanata kapı aralanıyor. Sanat Tarihi Atölyesi, Şiir Atölyesi, Mesnevi Okumaları, Tarih Atölyesi, Yazarlık Atölyesi ve Film Okulu olmak üzere 6 farklı branşta düzenlenen atölyelerde dönem eğitimleri sona erdi. Alanında uzman isimler tarafından zengin içeriklerle verilen eğitimlerde sanat ve edebiyat alanında önemli bir adım atan 200 kursiyer, kendilerine hayat boyu faydalı olacak katılım belgelerini de teslim aldı.