Kâmil Koç, global iş ortağı Flix ile çalışmalarına devam ediyor. Nisan ayı itibariyle Şırnak, Cizre ve Silopi’den Türkiye’nin farklı noktalarına karşılıklı seferlere başlayan firma, ayrıca Mardin seferlerini de artırma kararı aldı.

Seyahat ağını yeni duraklarla genişletmeye devam eden Kâmil Koç, global iş ortağı Flix ile birlikte vizyonunu küreselleştiriyor. Nisan ayı itibariyle her üç noktadan Türkiye’nin farklı noktalarına karşılıklı seferlere başlayan Kâmil Koç, ayrıca yoğun talep üzerine Mardin’in yanı sıra Midyat, Nusaybin, Kızıltepe ve Viranşehir’e olan sefer sayılarını da artırdı.

"Bir asırdır Türk halkının seyahatteki ilk tercihiyiz"

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, yeni güç birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Yüz yıllık tecrübemizle sektörde standartları belirlemeye ve seyahat ağımıza yeni duraklar ekleme devam ediyoruz. Hizmet kalitemizi ülkemizin her köşesine taşıma hedefimiz doğrultusunda ise bu kez Doğu Anadolu bölgemizin önemli şehirlerinden Şırnak, Cizre ve Silopi’deyiz. Buradaki güç birliğimiz sayesinde yolcularımız İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerimize artık Kâmil Koç’un hizmet kalitesiyle seyahat edebilecekler. Bu yolda bizlere güç katan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni seferlerimizin tüm yolcularımız için hayırlı olmasını diliyoruz.

Bununla birlikte 2023’ün sonlarına doğru seferlere başladığımız Mardin’de de insanlarımızın markamıza yoğun bir talepleri var. Bu talepler doğrultusunda da ülkemizin kültür ve tarih turizminin en önemli duraklarından biri olan Mardin’in yanı sıra Midyat, Nusaybin, Kızıltepe ve Viranşehir seferlerimizi artırma kararı aldık. 100. yılına güçlü adımlar ilerleyen bir firma olarak, bu dönemde de yine Türkiye’de konforlu seyahatin adresi olmaya ve yol arkadaşlarımızla yeni yol hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."