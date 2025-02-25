Ramazan ayına sayılı günler kala özellikle kronik rahatsızlıkları olan ve belirli yaşın üstündeki kişilerde "Ben oruç tutabilir miyim?" sorusu belirmeye başladı. Can Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgül Yıldız, oruç tutması riskli olan hastalıklar hakkında bilgi vererek, özellikle ilaç saatleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan ayı öncesinde rutin sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Özgül Yıldız, kimlerin oruç tutabileceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tansiyon, şeker gibi hastalıkları, ilaç alarak kontrol altında olanların oruç tutmalarında bir sakınca görülmüyor. Ancak ilaç kullanmasına rağmen tansiyon, şeker ve ritm bozuklukları kontrol altına alınamayan kişilerin, son 6 ay içinde kalp krizi geçiren ya da kalp ameliyatı olan, kalp yetmezliği ve kalp pili olanların, aynı şekilde sürekli ilaç kullanması gereken hastaların oruç tutmaları, tıbben uygun değil" dedi.

İlaçlar iftardan birkaç saat sonra alınmalı

Sağlık durumu riskli olanların oruç tutmaya karar vermeden önce bir uzmana danışmaları gerektiğini belirten Dr. Özgül Yıldız, oruç tutanların ilaç saatleri konusunda titiz olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Yıldız, özellikle akşam ilaçlarını, iftardan hemen sonra almak yerine iftardan birkaç saat sonra almaları gerektiğine değinerek şunları söyledi: "Ramazan ayında yeme-içme gibi pek çok konuda günlük rutin değişir. İlaç alma saatleri de bu doğrultuda düzenlenmelidir. Bu yüzden düzenli ilaç alması gereken hastalar, bir doktora danışarak ilaçlarını iftar ve sahur vakitlerine göre yeniden planlanmalıdır. Ramazan öncesinde, özellikle idrar söktürücü tansiyon ilacı kullananların, su tüketim saatleri sınırlanacağı için ilacın dozunu doktorlarına danışarak düşürmeleri gerekebilir."