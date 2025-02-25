Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri’de Bölgesel HPV Tarama Laboratuvarı açılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

’Hayırlı Olsun Kayserim’ diyerek müjdeyi duyuran MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "7 Şubat 2025 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na verdiğimiz soru önergemiz, bakanlığımız tarafından olumlu değerlendirilmiş ve Kayseri’de Bölgesel HPV Tarama Laboratuvarı açılması kararlaştırılmıştır. Rahim ağzı kanseri ile mücadelede kritik bir adım olacak Kayseri Bölge HPV Laboratuvarı; Kayseri, Malatya, Sivas ve Yozgat illerimize hizmet verecektir. Aylık 8 bin, yıllık 100 bin örnek inceleme kapasitesiyle faaliyet gösterecek bu laboratuvar, erken teşhis ve kanserle mücadelede önemli bir merkez olacaktır. Kadın sağlığını korumak ve erken teşhisi yaygınlaştırmak adına atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyor, ilgi ve alakalarından dolayı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.