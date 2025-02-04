Samsun Kahverengi Kokarca İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmalar görüşüldü. İlçe koordinasyon kurulu toplantı kararları değerlendirildi. Kahverengi kokarcayla kışlak mücadelesi kapsamında kullanılmak üzere ilçe müdürlükleri tarafından talep edilen biyosidal ürün temini-dağıtımı ile biyosidal mücadele takvimi belirlenerek ilçe koordinasyon kurulları talimatlandırıldı. Kahverengi kokarcayla biyoteknik mücadele kapsamında cezbet-öldür yöntemi ile kullanılmak üzere ilçe müdürlükleri tarafından talep edilen feromon-BKÜ temini-dağıtımı ile biyoteknik ve feromon asılma noktalarının belirlenmesi konusunda ilçe koordinasyon kurullarına talimatlar verildi.

İlçe müdürlüklerince talep edilen alet-ekipman (ilaçlama makinesi) temini ve kullanımı konusunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin kurumsal kapasiteleri değerlendirildi. Kahverengi kokarca kışlak mücadelesi eğitim, yayım ve kamuoyu bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesi ve Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması konusunda kurumlara talimat verildi. Tüm paydaşların katkıları ve üreticilerin katılımı ile zararlının görüldüğü mahallelerde mekanik mücadele ve halk sağlığı korunarak kışlaklarda ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmalarının titizlikle yürütülmesi konusunda ilçe koordinasyon kurulları talimatlandırıldı.

Kışlak mücadelesinde mekanik mücadelenin yapılamadığı, biyosidal ürünlerle ilaçlama gerektiren yaşam alanları dışında bulunan kışlaklarda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ve muhtarlıklar başta olmak üzere ilçe koordinasyon kurullarınca görevlendirilecek kurum ve kuruluşlarca biyosidal ilaçlama çalışmalarının titizlikle yürütülmesi konusu değerlendirildi. Kışlak mücadelesinde mekanik mücadelenin yapılamadığı, biyosidal ürünlerle ilaçlama gerektiren yaşam alanlarında ise halk sağlığı korunarak içinde yaşayan vatandaşlar tarafından mücadele yapılmasının sağlanması konusu değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce biyosidal ilaçlama eğitimlerinin Şubat ayı içerisinde tamamlanması planlandı. Kahverengi kokarcanın kışlak mücadelesi çalışmaları hız kesmeden kış sezonu boyunca devam etmekle birlikte ilkbahar kışlak çıkışı öncesi Mart ayının kışlak mücadelesi noktasında iyi değerlendirilmesi gerektiği, iklim verilerine bağlı olarak nisan ayının ilk haftası kışlaklardan çıkmaya başlayacak zararlı ile mart ayı boyunca yapılacak mücadelenin önemi vurgulandı. Ayrıca kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk eğitimleri yapılıyor. Eğitici grubuna bilgi güncellemesi yapıldı. Müdürlükçe verilen tüm eğitimlerde de kahverengi kokarcayla mücadele konusunda bilgilendirme yapılıyor. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verilecek.