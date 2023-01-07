Antalya’da Dağbeli Geçidi mevkiinde seyir halindeki boş yolcu otobüsü alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da Dağbeli Geçidi mevkiinde seyir halindeki boş yolcu otobüsü alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sularında Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Antalya’dan Burdur’a seyir halinde olan Nadir K. idaresindeki 34 GDS 285 plakalı Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünden dumanlar yükseldi. Araç sürücüsü dumanı fark etmesiyle birlikte otobüsü emniyet şeridine çekip aracı terk etti. Araç sürücüsünün araçtan inmesiyle birlikte otobüsten alevler yükselmeye başladı. Sürücünün 112 Çağrı Merkezine haber vermesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede otobüsü saran alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Otobüsün boş olması büyük bir faciayı önlerken, yangının otobüsün motor bölümünden çıktığı bildirildi.