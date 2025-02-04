Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın eşi Latife El Durubi’yi Beştepe’de ağırladı.

Emine Erdoğan, görüşmede insani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konunun ele alındığını belirterek, özellikle savaşın en büyük mağdurları olan kadınlar ve çocuklar için atılabilecek ortak adımlar üzerinde durduklarını ifade etti.

Emine Erdoğan, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olacağını vurgulayarak, "Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum" dedi.